Bert van Leeuwen: ’Familiediner was bijna mislukt!’

De immer bescheiden Bert van Leeuwen kan niet ontkennen dat hij het waardeert dat zoveel mensen hem, én Het Familiediner, een Gouden Televizier-Ring gunnen.

Honderden familieruzies heeft hij in de loop van twintig jaar al opgelost, maar BERT VAN LEEUWEN blijft zijn best doen ze bij te leggen, voor het oog van altijd zo’n anderhalf miljoen kijkers. Toch heeft het weinig gescheeld of de tv-hit van de EO was er nooit gekomen! Hoe gaat hij te werk en hoe houdt hij zijn eigen familie bij elkaar?