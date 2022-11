Bruce Springsteen dankbaar voor Nederlandse fans

„Ik weet nog dat ik je jaren geleden een keertje in Nederland zag. Het moet fascinerend voor jou zijn om te horen dat mensen jouw nummer zingen met een enorm Europees accent”, vertelt Meyers aan Springsteen. „Ik weet nog dat je Hungry Heart zong en dat een paar Nederlanders meezongen.” Daarop zingt Meyers het lied met een sterk Nederlands accent. Springsteen moet lachen en reageert instemmend.

Toch wil hij zijn fans niet tekort doen, zo blijkt. „Het was vroeger echt een schok voor mij dat er duizenden kilometers verderop mensen waren die geen Engels spraken of begrepen, maar die toch mijn muziek meezongen. Het is bizar. Het is geweldig.” Springsteen benadrukt dat zijn meeste fans in Europa wonen en niet in Amerika. „Ze zijn een heel betrokken en toegewijd publiek. Ze zijn er altijd bij.”

Springsteen gaat volgend jaar op tournee door Europa. Op 25 en 27 mei treedt hij op in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en op 11 juni op het Pinkpopterrein in het Limburgse Landgraaf.