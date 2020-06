’Champagne doen we niet zo snel bij de familie De Mol’

Johnny de Mol en Wendy van Dijk zijn niet alleen een goed functionerend televisieduo, maar ook al meer dan twintig jaar goede vrienden. „We voelen elkaar haarfijn aan.’’ Ⓒ William Rutten/Talpa

We Want More maakte vorige week een vliegende start met meer dan een MILJOEN kijkers. Voor de nieuwe zangshow van SBS6 werden presentatoren JOHNNY DE MOL (41) en WENDY VAN DIJK (49), die eerder al bij Talpa herenigd werden met de talentenjacht Superkids, opnieuw aan elkaar gekoppeld. „Ik vind het een genoegen om als speelse hond naast die ervaren labrador te mogen staan’’, zegt Johnny in een dubbelinterview met Wendy.