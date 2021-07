Kelly Clarkson wil officieel single worden verklaard

De 39-jarige Clarkson wil graag de officiële status alleenstaand krijgen terwijl de scheidingsprocedure nog in volle gang is. De twee zijn bovendien verwikkeld in een juridische strijd. De zangeres heeft een fraudeclaim van tientallen miljoenen dollars ingediend bij de arbeidscommissie van Californië. Blackstock was met zijn bedrijf een tijdje de persoonlijke ’agent’ van Clarkson. Maar in de ingediende papieren zegt de zangeres dat dit wettelijk nooit had gemogen, omdat hij geen vergunning had.

Blackstock liet via zijn advocaat weten niet gefraudeerd te hebben en ontkent alle aantijgingen. Hij eist dat Clarkson haar aanklacht laat vallen en bovendien alle juridische kosten die hij gemaakt heeft voor haar rekening neemt. Er is nog geen uitspraak geweest van de rechter.

Clarkson en haar ex-man waren zeven jaar getrouwd. Recentelijk won de zangeres wel al de voogdij over hun twee kinderen River (6) en Remy (4). Blackstock laat het hier niet bij zitten. Hij eist een maandelijkse toelage van 365.000 euro voor zowel zichzelf als hun kinderen.