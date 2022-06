Grotfilm ’Il buco’ contemplatief de diepte in

Toegankelijke cinema is Il buco allerminst. Dialogen of muziek ontbreken en personages worden vaak van afstand gefilmd, soms alleen als kleine stipjes in wijdse bergdecors. Hoewel alles geënsceneerd is, voelt dit portret vooral aan als een observerende documentaire. Waarbij regisseur Michelangelo Frammartino voor twee perspectieven kiest. Want vanuit de heuvels kijkt een bejaarde herder toe hoe het groepje grotspecialisten hun kamp opzet. Terwijl zijn leven op z’n einde loopt, komen de onderzoekers steeds dichterbij de bodem van hun ontdekking.

Vooral de grotscènes zijn daarbij een lust voor het oog. In de gitzwarte duisternis zijn het alleen helmen van onderzoekers die de eindeloze spelonken verlichten. Soms laten de avonturiers een brandende krant de diepte in dwarrelen, om te kunnen zien hoe ver hun route nog verder zal gaan. Betoverend mooie beelden levert dat op.

Intussen blijft Frammartino terugsnijden naar die herder in de heuvels, terwijl ook de opening van een nieuwe wolkenkrabber anno 1961 van belang lijkt te zijn. Hoogte versus diepte, lijdzaamheid tegenover bedrijvigheid: Il buco zoekt contrasten op en laat de rest van het werk aan de kijker over, in deze langzame en contemplatieve film.

✭✭✭ (3 sterren uit 5)