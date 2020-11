ROBBIE: ’Kerst gaat door!’

EN DIT JAAR AL KRIJGT HET EEN VERVOLG!

Robbie heeft een ’actueel’ kerstlied geschreven en opgenomen in een studio in Los Angeles. Can’t stop Christmas heet het nummer, dat begin december uitkomt en waarin hij de pandemie nog voor de feestdagen laat stoppen. Bijna te mooi om waar te zijn natuurlijk, maar Robbie zal denken: valse hoop… is ook hoop!