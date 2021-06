Arrestatiebevel voor Tiger King-ster Jeff Lowe

Lowe werd in 2017 in Las Vegas aangeklaagd omdat hij wilde dieren in zijn bezit had en daarin wilde handelen zonder de benodigde papieren. Hij werd niet vastgezet onder de voorwaarde dat hij zich daar niet meer schuldig aan zou maken. Woensdag had hij zich moeten melden in verband met de zaak, maar dat verzaakte de dierenhandelaar. Hij zou nu 20.000 dollar moeten ophoesten en een nieuwe zitting moeten aanvragen.

Afgelopen maand werden ongeveer zeventig katachtigen in beslag genomen in het Greater Wynnewood Exotic Animal Park dat Lowe runt. Hij werd daarnaast afgelopen weekend, samen met zijn vrouw, gearresteerd wegens rijden onder invloed.