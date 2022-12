Herman van der Zandt weer voor even ’Schermman’

’Herman de Schermman’ in actie (2010). Ⓒ ANP/HH

Herman van der Zandt heeft dinsdag weer even zijn oude bijnaam ’Herman de Schermman’ waar gemaakt. In de tweede aflevering van Top 2000 a gogo presenteerde hij feitjes over de lijst op het grote scherm in het Top 2000 Café in Beeld & Geluid.