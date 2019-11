Duncan wil fris en jong: Doutzen en Jan Kooijman

Duncan Laurence Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Het was Duncan Laurence die er in mei hoogstpersoonlijk voor heeft gezorgd dat het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Nederland wordt georganiseerd. Het presentatietrio van het jaarlijkse spektakel is echter nog niet bekend. Wie ziet de zanger eigenlijk zelf het liefst als presentatoren van het liedjesfestijn?