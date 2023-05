Prins William ziet Chelsea op Wembley FA Cup voor vrouwen winnen

Ⓒ Getty Images

Prins William was zondag in het Wembley-stadion in Londen getuige van de finale in de Engelse FA Cup voor vrouwen. Daarin bleek Chelsea met 1-0 te sterk voor Manchester United. Het winnende doelpunt werd in de 88e minuut gemaakt door de Australische spits Samantha Kerr.