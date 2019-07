Waarom Goedele GEEN NIEUWE MAN meer wil

Voorlopig even geen man in het leven van Goedele Liekens. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een paar weken geleden kwam er een onverwacht einde aan de relatie die GOEDELE LIEKENS al meer dan zes jaar had met de Nederlander LUC JEURISSEN. Over het waarom deden de twee destijds geen mededelingen, maar de breuk is Goedele niet in de koude kleren gaan zitten.