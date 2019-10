Geordie Shore-Marnie is moeder geworden

„Marnie is gistermiddag bevallen van een prachtige babyjongen. Moeder en zoon maken het allebei goed”, laat een woordvoerder van de brunette aan OK! Online weten. Hoe het kleine ventje heet, houden de twee nog even geheim.

De baby is dertien dagen na de uitgerekende datum ter wereld gekomen. En hoewel vooral die laatste periode haar erg zwaar viel, had Marnie ook gedurende de hele zwangerschap last van wat vreemde kwaaltjes. Waar veel vrouwen ineens trek krijgen in bijvoorbeeld augurken, hunkerde Simpson juist naar sponzen. „Ik heb enorme behoefte aan badsponzen. Ik zuig er graag water uit”, zei ze daar eerder over.

Jarenlang was Marnie bang dat ze niet zwanger zou kunnen raken door de vele liters alcohol die ze in de jaren heeft gedronken. „Omdat ik Geordie Shore heb gedaan, heb ik mezelf ervan overtuigd dat ik geen kinderen zou kunnen krijgen”, zei ze bij de aankondiging van haar zwangerschap.