Mishandelde EOTB-ster Yasmine deelt schokkende videobeelden

Maandagavond deelde ze al een schokkende foto waarop haar toegetakelde gezicht te zien was en legde ze uit dat ze in elkaar geslagen was, ’ na een domme, kleine afterparty in mijn appartement omdat ik iedereen naar huis stuurde en één persoon niet naar huis wilde.’

Nu deelt ze meer over de toedracht. Zo zegt ze over de dader dat hij ’aan het slapen was op de bank’. „Dus ik maakte hem wakker. Hij kwam verward over en in plaats van zijn spullen te pakken, sloot hij zich op in mijn slaapkamer.” De Vlaamse realityster schreeuwt dat hij haar huis uit moet, waarop hij uithaalt. „Ik voelde meteen dat mijn neus gebroken was en ik kon niets doen om mezelf te beschermen. Hij bleef me maar slaan terwijl ik op de vloer lag.”

Ze deelt heftige beelden van het appartement waar overal bloeddruppels liggen.

Volgens haar had het nog veel erger kunnen aflopen, als ze niet met hulp van de buren de politie had kunnen bellen. Maar ook nu al heeft de dader haar flink toegetakeld: ze heeft een hersenschudding, een blauw oog en een gebroken neus opgelopen. Ze heeft twee dagen in het ziekenhuis gelegen.

Yasmine wil de komende tijd dan ook rust om zowel fysiek als mentaal te herstellen en neemt een pauze van haar sociale media.

Ze wilde in verband met privacy eerst de naam van de dader niet noemen, deed dat toen toch en verwijderde die vervolgens ook weer van haar Insta Stories. Ondertussen stelt een artiestenmanager van Badinfluence Agency dat hij zijn connecties met artiest Barbenoir heeft verbroken naar aanleiding van het incident.