Jamie Foxx herdenkt zus op haar sterfdag

Deondra overleed vorig jaar op 36-jarige leeftijd. Foxx maakte dat nieuws een week na haar dood wereldkundig. „Alhoewel mijn pijn onbeschrijflijk is, krijg ik een lach op mijn gezicht als ik aan alle mooie herinneringen denk waar ze mij, mijn familie en haar vrienden mee heeft achtergelaten”, liet hij toen weten. „Van dansen in mijn Blame It-videoclip tot dansen bij de Grammy’s en dat je ambassadeur werd van de Global Down Syndrom Foundation”, schreef hij over Deondra, die het syndroom van Down had.

Vorige maand, op wat de verjaardag van zijn zusje was geweest, deelde Foxx ook zijn verdriet met zijn volgers. „Ik kan mijn scherm bijna niet zien door alle tranen. Ik denk vandaag aan je. Aan hoe je lachte met je hele gezicht en mensen in elke situatie aan het lachen kreeg. Soms zit ik ’s nacht in bed en denk ik dat ik je lachend van de trap hoor glijden. Maar dat gebeurt nu alleen nog in mijn hoofd en in mijn hart. De prachtige herinnering aan je leeft voort in mij, je familie en iedereen die je kende en van je hield. Man oh man, wat missen we je.”