Tennistitanen trekken 1,2 miljoenen kijkers

Gemiddeld keken er via NPO 2 ruim 1,1 miljoen mensen naar de vijf uur durende match, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Op Eurosport keken er nog eens 108.000 naar de eindstrijd tussen de twee tennistitanen. De mannenfinale was zodoende veel meer in trek dan vorig jaar. Toen keken er slechts 337.000 mensen naar de eindstrijd tussen Djokovic en Kevin Anderson.

Sport was sowieso in trek zondagmiddag. Naar de Formule 1-wedstrijd op Silverstone, waarin Max Verstappen een zekere podiumplaats verloor nadat hij van de baan werd geduwd door Sebastian Vettel, keken 921.000 mensen en 692.000 kijkers zagen hoe Daryl Impey de negende etappe van de Tour de France won.

Op primetime was het goud zondag voor Tussen kunst en kitsch (bijna 1,5 miljoen kijkers). Ook Het echte leven in de dierentuin kon met bijna 1,4 miljoen rekenen op veel bekijks.