’Vrouwenhater’ Andrew Tate: ’Mannen hebben tegenwoordig geen ruggengraat meer’

Wie dacht voorlopig verlost te zijn van de controversiële Andrew Tate, die momenteel in Roemenië in zijn huis met een enkelband verblijft, komt bedrogen uit. De omstreden influencer die verdacht wordt van verkrachting en mensenhandel wacht momenteel de rechtszaak af. In een interview met voormalig Fox News-host Tucker Carlson haalt hij weer fel uit naar vrouwen.

Ⓒ ANP/HH