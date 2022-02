Premium Het beste van De Telegraaf

Na roerige periode: Adele met verlovingsring op rode loper?

Zou de diamanten ring aan haar ringvinger er op wijzen dat Adele in het huwelijksbootje stapt? Ⓒ Getty Images

Met drie belangrijke prijzen in de pocket was Adele dinsdag de grote winnaar bij de Brit Awards. En dat was niet het enige waarmee de zangeres de aandacht trok... Aan haar ringvinger blonk namelijk een grote diamanten ring! Draaide de geruchtenmolen eerder nog op volle toeren en ’verkeerde haar relatie met Rich Paul in zwaar weer’, inmiddels speculeren Britse tabloids nu volop dat de superster ’mogelijk ten huwelijk is gevraagd’.