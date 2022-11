Lil Kleine: 'Jaimie nam mijn broodrooster en blender mee'

Tijdens de zaak wordt er aan beide kanten betwist wie de eigenaar is van diverse spullen. Er zouden volgens de advocaat van Lil Kleine meerdere spullen uit het huis zijn ontvreemd. Zo beweert Jaimie dat onder andere een broodrooster, waterkoker en een blender door haar verkregen zijn uit een sponsordeal, terwijl de advocaat van de rapper stelt dat deze zijn aangekocht via het bedrijf van Lil Kleine.

Ook wordt ze door de raadsman ervan beticht de woning vernield te hebben achtergelaten. Haar advocaat spreekt dit tegen: „Vaes betwist dat zij de woning in ernstig vervuilde en in vernielde staat heeft achtergelaten. Bij haar vertrek zijn opnames gemaakt voor haar serie ‘In The Vaes Lane’.”

Uiteindelijk is de zitting geschorst, omdat er wordt gekeken of er een mogelijkheid is dat beide partijen met elkaar het onderling kunnen oplossen.

Horloges

Lil Kleine zegt dat een van de dure horloges die zijn ex Jaimie Vaes van hem terugeist geen cadeau voor haar was, maar voor hun zoon Lío. Dat zei hij maandag in de rechtbank van Amsterdam. Realityster Vaes heeft een zaak tegen hem aangespannen om het einde van hun relatie af te handelen en spullen te verdelen, zoals de drie horloges. Lil Kleine meent dat Vaes enkele spullen heeft meegenomen en eist die op zijn beurt terug.

De realityster had zich meerdere keren in de media uitgelaten over de horloges die Lil Kleine van haar terug wil. Vaes beweert dat de rapper haar de spullen cadeau had gegeven, wat hij nu ontkent.

Eén van de horloges zou Vaes hebben gekregen ’vijf minuten’ nadat zij bevallen was van hun zoon Lío. Lil Kleine zegt dat het voor zijn zoon was en niet voor Vaes, ondanks dat hij op sociale media een foto plaatste van het sieraad met ’zorg goed voor je vrouw’ als bijschrift.

Kluis

De rapper bewaarde het sieraad uit veiligheidsoverwegingen in een kluis. Volgens Vaes kon zij het horloge dragen wanneer zij daarom vroeg. Lil Kleine zegt dat hij het bij zich hield totdat zijn zoon oud genoeg is en dat Vaes het mocht dragen tot die tijd.

Een ander horloge dat Vaes terugeist zou niet in het bezit zijn van haar ex. Hij had dit voor haar verjaardag aan haar gegeven en heeft het naar eigen zeggen niet meer. Vaes zegt dat zij het ook niet heeft.

Vaes beëindigde de relatie met haar ex-verloofde, wiens echte naam Jorik Scholten is, enkele maanden geleden. In februari lekten beelden uit waarop te zien is dat Scholten het hoofd van de realityster tussen een autodeur klemt. Vaes deed later aangifte van mishandeling. Het onderzoek in die zaak loopt nog.