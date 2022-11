Rechter over horloges: ’Het verhaal van Scholten is niet geloofwaardig’

De twee touwtrekken maandag om spullen als een broodrooster, blender, waterkoker en een tas van Louis Vuitton. Er zouden volgens de advocaat van Lil Kleine meerdere spullen uit het huis zijn ontvreemd, maar Jaimie beweert dat in ieder geval die eerste drie producten door haar verkregen zijn uit een sponsordeal. Zij postte erover op sociale media en hij niet. Toen ze uit elkaar gingen besloot zij ze mee te nemen ’om thuis brood te roosteren’. De rapper zou er echter aankoopbewijzen van hebben. De advocaat van Lil Kleine meent dat Vaes „proletarisch aan het winkelen was geslagen” in het huis van de rapper.

Ook wordt ze door de raadsman ervan beticht de woning vernield te hebben achtergelaten. Haar advocaat spreekt dit tegen: „Vaes betwist dat zij de woning in ernstig vervuilde en in vernielde staat heeft achtergelaten. Bij haar vertrek zijn opnames gemaakt voor haar serie In The Vaes Lane.”

Jaimie Vaes geeft wel aan bereid te zijn schoenen van het merk Balenciaga van Lil Kleine te vergoeden. De schoenen zouden per ongeluk in handen zijn gekomen van het management van Vaes, die ze verkocht. Vaes is daarom bereid hiervoor te betalen. De rechter stelde dat de waarde van de schoenen moet worden vergoed. „Niet de nieuwwaarde, want dat waren ze niet meer, dus ik schat dat op de helft.”

Horloges

Vaes eist op haar beurt enkele dure horloges van rapper Lil Kleine terug. Lil Kleine zegt dat een van de dure horloges die zijn ex Jaimie Vaes van hem terugeist geen cadeau voor haar was, maar voor hun zoon Lío. De realityster had zich meerdere keren in de media uitgelaten over de horloges die Lil Kleine van haar terug wil. Vaes beweert dat de rapper haar de spullen cadeau had gegeven, wat hij nu ontkent.

Eén van de horloges zou Vaes hebben gekregen ’vijf minuten’ nadat zij bevallen was van hun zoon Lío. Lil Kleine zegt dat het voor zijn zoon was en niet voor Vaes, ondanks dat hij op sociale media een foto plaatste van het sieraad met ’zorg goed voor je vrouw’ als bijschrift.

Kluis

De rapper bewaarde het sieraad uit veiligheidsoverwegingen in een kluis. Volgens Vaes kon zij het horloge dragen wanneer zij daarom vroeg. Lil Kleine zegt dat hij het bij zich hield totdat zijn zoon oud genoeg is en dat Vaes het mocht dragen tot die tijd. Een ander horloge dat Vaes terugeist zou niet in het bezit zijn van haar ex. Hij had dit voor haar verjaardag aan haar gegeven en heeft het naar eigen zeggen niet meer. Vaes zegt dat zij het ook niet heeft.

De rechter stelde maandag dat ’het eerste horloge met de zwarte wijzerplaat is geschonken aan mevrouw Vaes’. „Het verhaal van Scholten is niet geloofwaardig”. Wat betreft het tweede horloge zal Vaes - indien deze zaak doorgaat - aantonen dat deze niet verloren is. Het derde horloge ziet de rechter wel degelijk als schenking aan Jaimie en niet aan haar zoon.

Op 30 november bekijkt men of beide partijen er met elkaar zijn uitgekomen. Is dit niet het geval, dan volgt er een definitieve uitspraak op 4 januari.

Vaes beëindigde de relatie met haar ex-verloofde, wiens echte naam Jorik Scholten is, enkele maanden geleden. In februari lekten beelden uit waarop te zien is dat Scholten het hoofd van de realityster tussen een autodeur klemt. Vaes deed later aangifte van mishandeling. Het onderzoek in die zaak loopt nog.