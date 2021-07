Britt Dekker is beste van Noord-Holland en plaatst zich voor NK dressuur

Premium Sport

Willem Greve geniet tussen wereldtop Dutch Masters

Het was driemaal scheepsrecht voor The Dutch Masters in de Brabanthallen. Na de afgelastingen van vorig jaar (corona) en vorige maand (paardenvirus rhino) ging het evenement afgelopen weekeinde - in afgeslankte vorm - wél door. In de Grote Prijs was Willem Greve op de vijfde plaats de beste Nederlan...