Zomerquiz Ruben populairder dan GTST

De beste score voor GTST vorige week was vrijdag toen de zomercliffhanger goed was voor 775.000 kijkers. De laatste maanden heeft de populaire soap te maken met flink dalende kijkcijfers.

Op prime time schakelden de meeste mensen hun tv weer in op NPO 1. Zowel Vakantieman als Studio France, waar de Oranje voetbalsters te gast waren, trok 1,6 miljoen kijkers. Op SBS6 keken 878.000 naar Chateau Meiland en de laatste aflevering van In de voetsporen van Dr. Pol trok op RTL 4 586.000 kijkers. Het spelletjesprogramma Beat the Box ging op SBS van start met 304.000 belangstellenden.

In de late avond begon Eva Jinek het nieuwe seizoen van haar talkshow Jinek met een score van ruim 1 miljoen kijkers. Dat is meer dan voorganger Jeroen Pauw de afgelopen week trok. Hij had op het hoogtepunt, afgelopen donderdag, 883.000 kijkers.