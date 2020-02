Soap tussen Amber Heard en Johnny Depp duurt langer dan huwelijk

Ooit leek het zo mooi tussen Amber Heard en Johnny Depp, maar na hun scheiding is het niets dan modder gooien. Ⓒ Getty Images

Een doorbraak zou je het wel mogen noemen in de jarenlange strijd tussen Johnny Depp en zijn ex Amber Heard: er is een geluidsopname opgedoken waarop te horen is hoe zij bekent hem te hebben geslagen. De geluidsopname komt uit 2015 en zou gemaakt zijn tijdens een therapiesessie van twee uur. De advocaten van Depp gaven het materiaal vrij. Jarenlang vochten de twee acteurs in de media hun strijd uit over wie wie mishandelde. Een overzicht.