Ex-vriendin Miley Cyrus klapt uit de school

De 31-jarige Kaitlynn zegt onder meer dat ze het vanaf nu ’heel rustig aan doet qua daten’. „En mocht ik een relatie krijgen, dan houd ik die heel privé. Toen Miley en ik in de herfst van 2019 uit elkaar gingen, heb ik mezelf voorgenomen om nooit, maar dan ook nooit, meer zo’n publieke relatie te hebben.”

Hoewel de liefde tussen Kaitlynn en Miley ruim uitgemeten werd in de media, wilde het stel het zelf eigenlijk helemaal niet zo openbaren. „We zaten echt niet te wachten op publiciteit, integendeel. Maar op een gegeven moment was het niet meer tegen te houden. Ach, het is wat het is.”