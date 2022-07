Premium Het beste van De Telegraaf

Wandelen langs locaties uit je favoriete series ’Hier trouwde bijna de verkeerde zus’

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

In een kerkje in West End trouwde Anthony Bridgerton bijna met de zus van zijn grote liefde. Ⓒ Netflix

Ademloos La Casa de Papel gevolgd en binnenkort in Madrid? Emily in Paris verslonden en een tripje naar de Franse hoofdstad gepland? Of verlangend naar het nieuwe seizoen van The Crown én volgende week in Londen? Netflix organiseert gratis wandelexcursies langs opnamelocaties van deze hits.