Beyoncé ontkent dat ze geen toestemming had gevraagd voor nummer: ’Ongelooflijk minachtend’

De broers Fred en Richard Fairbrass hadden in een recent interview met The Sun geklaagd over de gang van zaken. „Normaal gesproken benadert de artiest ons, maar Beyoncé deed dat niet omdat ze zo’n arrogant persoon is”, klonk het onder meer.

De Amerikaanse zangeres zegt nu dat de beschuldigingen niet kloppen. In een verklaring aan diverse Amerikaanse media schrijft ze dat in mei al toestemming werd gevraagd aan de uitgever en dat zij die een maand later kreeg. Ook is er inmiddels al betaald voor het gebruik van het nummer, dat op haar nieuwste album Renaissance staat.

De zangeres noemt de uitspraken van de broers verder „onjuist” en „ongelooflijk minachtend”. „Er was niet alleen toestemming verkregen, maar ze hadden ook publiekelijk hun dank uitgesproken voor hun aanwezigheid op het album”, aldus Beyoncé.