Moeder Nazmiye Oral na het zien van seksscène dochter in Undercover: ’Ik kan je toch geld geven?’

Oral werd na de derde aflevering van het huidige seizoen van Undercover door haar moeder gebeld. „Je moet weten dat mijn moeder mij nooit belt, ik bel háár altijd”, vertelt de actrice in gesprek met Het Nieuwsblad. „Oké, dacht ik, waar gaat dit over? En toen barstte ze los: ze had naar Undercover gekeken en ik had een seksscène. Heb je dat nou nodig, vroeg ze, ik kan je toch geld geven?”

De actrice heeft toen iets gedaan wat haar moeder ’totaal niet verwachtte’. „In plaats van sorry te zeggen of excuses te zoeken, zei ik: mam, ik begrijp werkelijk niet waar jij je zo druk over maakt. Ik heb niets verkeerds gedaan, ik heb dit zelfs met mijn verloofde besproken. Ik zei: mijn rug is recht en mijn voorhoofd is open; dat is een Turks gezegde. Ik heb zelfs gezegd dat ik die reactie een beetje achterlijk vond.”

Zondag is de laatste aflevering van het derde seizoen van Undercover te zien op Netflix.