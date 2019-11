Joker breekt record met bizarre opbrengst wereldwijd

De kaskraker verslaat daarmee Deadpool die tot nu toe het meeste geld opleverde. De superheldenfilm, met Ryan Reynolds in de hoofdrol, bracht wereldwijd 783 miljoen dollar op.

Joker behaalde in de eerste dagen na de release in oktober ook al een record. In het openingsweekend bracht de film met Joaquin Phoenix 93,5 miljoen dollar op. Ook in Nederland is de film populair: hij behaalde onlangs de miljoenste bezoeker. Ook passeerde de film onlangs megahit Avengers: Infinity War in het lijstje met best presterende comicfilms in Nederland ooit.