Escha en Danny Vera verwachten kerstkindje

Danny en Escha zijn in verwachting van hun eerste kindje. Het was niet gemakkelijk om zwanger te worden, vertelde de zanger eerder in RTL Boulevard. „We gaan al vier jaar ziekenhuis in en ziekenhuis uit.”

Hun zwangerschapstraject hebben ze nooit met het grote publiek gedeeld. Volgens de zanger is er al genoeg negativiteit in de wereld en daarom deelde hij alleen positieve berichten. Het Zeeuwse stel is al jaren samen en trouwden in 2013. Escha werkt als fotograaf, maar is ook de tourmanager van de zanger.