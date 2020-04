James Bond is nergens zonder zijn schurken

Rami Malek als de nieuwe Bond-schruk Safin in ’No time to die’.

Nu de première van de James Bond-film No time to die voorlopig is uitgesteld tot november, laat ook onze kennismaking met Rami Malek als zijn tegenstander nog even op zich wachten. De Oscarwinnaar mag zich strak tot de bond van Bond-schurken rekenen: een kleurrijk gezelschap.