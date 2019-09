Little Mix-zangeres Jesy Nelson deed zelfmoordpoging na cyberpesten

Ⓒ BSR Agency

Little Mix-zangeres Jesy Nelson heeft in 2013 geprobeerd een einde aan haar leven te maken. De Britse was in een depressie geraakt omdat ze continu omlaag werd gehaald op sociale media en de negatieve opmerkingen niet los kon laten, zo vertelt ze openhartig in de BBC-documentaire Jesy Nelson: Odd One Out.