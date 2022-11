Ladies of Soul heeft ’niks te melden’ over toekomstplannen na veroordeling Glennis Grace

„Er is vanuit Ladies of Soul niks te melden”, laat de woordvoerder weten. Ladies of Soul bestaat naast Glennis Grace uit Edsilia Rombley, Berget Lewis en Candy Dulfer. De concertreeks van dit najaar is gecanceld, vanwege alle negatieve publiciteit rond Grace. Het is dus nog onduidelijk of Ladies of Soul in de toekomst verder gaat.

Bekijk ook: Zo reageert Glennis Grace op veroordeling

Bewakingsbeelden toonden aan dat drie supermarktmedewerkers op zaterdagavond 12 februari werden getrapt en geslagen door een groep van vijf volwassenen en twee minderjarigen. Glenda Batta (44), zoals Glennis Grace in werkelijkheid heet, heeft een medewerker met een platte hand geduwd en deze ook een knietje gegeven. Zij haalde als eerste uit, aldus de rechter woensdag.