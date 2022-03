Hitschrijver komt met ’Ein bisschen Frieden 2.0’

Zangeres Nicole (57) en schrijver Ralph Siegel (76), vaker de leverancier van de Duitse inzending, scoorden er in verschillende talen en landen een knoeperd van een hit mee. Ook in ons land, waar zij de eerste plaats in de Top 40 wisten te bereiken en in dat jaar zelfs meer singles verkochten dan De bom van Doe Maar – dat een reactie was op de Koude Oorlog.

Zeven jaar later viel de Berlijnse Muur en leek de wereldvrede een stuk dichterbij. Maar helaas, precies veertig jaar na Nicoles zege is haar droom vervlogen en moest Siegel opnieuw aan de slag voor een vervolg op zijn onmiskenbare Songfestival-evergreen.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Ralph Siegel Ⓒ ANP/HH

In één nacht schreef hij ’Ein bisschen Frieden 2.0’. Nie wieder Krieg, ofwel ’nooit meer oorlog’, heet het nummer voor Oekraïne, dat hij dit keer niet opnam met Nicole, maar met zangers Sebastian Hämer en Tim Wilhelm.

„Het is muziek om hoop te brengen”, aldus Siegel, die in een paar dagen de twee zangers in zijn studio zette en met hen vervolgens een dramatische zwart-witvideoclip opnam. Aan de samenwerking met Nicole kwam lang geleden al een eind. De zangeres is haar hele leven achtervolgd door het nummer dat destijds zo’n indruk maakte – en aan actualiteit minder heeft ingeboet dan het de laatste jaren leek. Haar hit van toen wordt momenteel weer volop gedraaid op de Duitse radio.