Franse filmsterren knippen haar af uit solidariteit met Iran

In de video zijn onder meer ook actrices Charlotte Gainsbourg en haar moeder Jane Birkin te zien, evenals zangeres Barbara Pravi. „Het Iraanse volk, met vrouwen voorop, riskeert zijn leven om te protesteren. Deze mensen willen alleen de meest elementaire vrijheden. Deze vrouwen, deze mannen, verdienen onze steun”, zo luidt een bericht bij de video.

De video volgt een dag nadat meer dan duizend Franse filmprofessionals, onder wie James Bond-actrice Lea Seydoux en Thierry Fremaux, hoofd van het filmfestival van Cannes, een petitie ondertekenden „ter ondersteuning van de opstand van vrouwen in Iran.”

Sinds vorige maand zijn er in Iran en daarbuiten protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in een politiecel. Zij werd door de Iraanse zedenpolitie opgepakt omdat zij haar hoofd niet voldoende bedekt zou hebben, wat in strijd is met de strenge kledingvoorschriften in het land. Vrouwen die hun hoofddoek afdoen en hun haar afknippen zijn een belangrijk beeld van deze protesten.