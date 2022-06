Premium Het beste van De Telegraaf

Straf Ghislaine Maxwell bijna definitief ’Nu tijd voor jacht op derde persoon rond Epstein: Sarah Kellen’

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Deze foto van Ghislaine Maxwell met Epsteins persoonlijke assistent Sarah Kellen werd ook ingediend in de rechtszaak tegen Maxwell. Ⓒ anp

Waar Ghislaine Maxwell inmiddels lang en breed in de cel zit en volgende week hoort hoeveel jaar ze daar nog moet blijven, loopt de persoonlijke assistente van Epstein nog zorgeloos rond. Deze Sarah Kellen woont met haar echtgenoot in een peperduur penthouse in de trendy wijk SoHo in New York, waar ze haar dagen doorbrengt met haar werk als interieurstylist en bezoekjes aan haar personal trainer. Niet eerlijk, vinden ook de advocaten van de vermeende slachtoffers.