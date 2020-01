Tumoren Olivia Newton-John worden kleiner

„Het is ongelooflijk”, zegt de 71-jarige Olivia. „Mijn tumoren gaan weg of blijven ongeveer hetzelfde. Dat is echt wonderbaarlijk in het vierde stadium van borstkanker.”

Vorig jaar werd bij Olivia borstkanker geconstateerd. De ziekte is inmiddels uitgezaaid naar haar onderrug. De iconische Grease-ster vertelt dat het gebruik van medicinale cannabis en andere natuurlijke remedies helpt om fit te blijven. Het vermindert de pijn en helpt bij het slapen.

In 1992 kampte ze ook al eens met borstkanker. In 2013 werd ze behandeld voor een tumor in haar schouder.