Wendy van Dijk vraagt aandacht veiling vader verongelukte Tommy-Boy

„Dat bericht raakte me enorm”, schrijft Wendy over die tijd op Instagram. „Dé nachtmerrie van elke ouder en ik kreeg het bericht niet uit mijn hoofd. Het bleek te gaan om Tommy-Boy.”

Ze refereert aan het feit dat zijn vader, Michael Kulkens, zich sindsdien inzet om voorlichting te geven over het gebruik van de smartphone in het verkeer. „En met succes! want appen en bellen op de fiets is inmiddels verboden.”

„Nu 5 jaar later organiseert hij een expositie en veiling van de dino’s die hij maakte van het sprokkelhout dat hij vond langs de weg waar zijn zoon verongelukte en is de cirkel voor hem rond.” Wendy van Dijk wil via haar Instagram aandacht vragen voor die veiling, die maandag start. „De opbrengst komt grotendeels ten goede van het Emma Kinderziekenhuis.”