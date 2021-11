Met corona besmette Bryan Adams geeft update vanuit het ziekenhuis

Sterren

Gordon op tijd terug uit Zuid-Afrika voor finale K2 zoekt K3

Gordon woont zaterdagavond gewoon de finale bij van de talentenjacht K2 zoekt K3. De zanger, die in de jury zit van het programma, was afgelopen week in Zuid-Afrika maar is al voor het vrijdag ingestelde vliegverbod terug. Dat laat een woordvoerster van Talpa vrijdag desgevraagd weten.