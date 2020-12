Record: zo vaak werd All I Want for Christmas dit keer met kerst gestreamd

De zangeres reageerde op Twitter heel enthousiast. „Ik weet dat veel mensen denken dat ik poen schep - geheimpje: artiesten krijgen weinig geld per stream - maar de echte reden waarom ik zo verwonderd en dankbaar ben is dat dit nummer elk jaar zoveel plezier geeft aan mensen. Bedankt en zalig kerstfeest!”

De kerstklassieker staat jaarlijks in december hoog in alle hitlijsten. De Amerikaanse zangeres bracht het nummer in 1994 uit, als single van haar vierde studioalbum. All I Want for Christmas werd meteen door critici geprezen als een lied dat een zeer lange adem zou gaan hebben. Ze kregen gelijk, het is al bijna drie decennia de grootste hit van Carey tot nu toe. Het nummer won nog extra aan populariteit dankzij de belangrijke rol die het speelt in de populaire kerstfilm Love Actually uit 2003.

In totaal werden er meer dan 16 miljoen fysieke singles verkocht, waarmee het de best verkochte single van een vrouwelijke artiest ooit is. In 2017 berekende The Economist dat Carey en haar medecomponist aan royalties al meer dan 60 miljoen dollar hebben ontvangen.

Er verschenen ook diverse Nederlandstalige covers van het lied. Onder meer Jan Rot en Katinka Polderman maakten eigen versies van de evergreen.