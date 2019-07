Plotse roem verrast Neverending Story-zanger

„Ik ben echt stomverbaasd”, zegt Limahl tegen Billboard over de plotselinge explosie van streams en downloads van het nummer. „Ik zat in de auto met mijn 82-jarige moeder en 23-jarige neef toen ik een aantal reacties zag op sociale media. Ik zei heel nonchalant: ’trouwens Josh, blijkbaar wordt mijn liedje gebruikt in iets wat Stranger Things heet’. Toen hij helemaal gek werd, kwam het besef dat dit misschien wel iets groots was.”

Sinds Stranger Things 3 online staat, is Neverending Story al meer dan twee miljoen keer beluisterd op streamingdiensten. De video op YouTube werd zo’n 850.000 keer aangeklikt.

In de bewuste scène waarin het nummer wordt gebruikt bewijst het personage Dustin Henderson (gespeeld door Gaten Matarazzo) zijn vrienden op een cruciaal moment dat zijn vriendinnetje Suzie (Gabriella Pizzolo) echt bestaat door samen Neverending Story te zingen met behulp van zijn zelfgebouwde radio-ontvanger.