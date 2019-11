Shows Armin van Buuren al in voorverkoop uitverkocht

De pre-sale begon donderdag 16.00 uur voor mensen die gebruikmaakten van de voorinschrijving. De reguliere kaartverkoop zou komende zaterdag om 12.00 uur starten. „Wauw, ik kan het niet geloven. Ik krijg net het nieuws dat mijn eerste drie shows al zijn uitverkocht. Dank jullie wel. Ik kan niet wachten jullie daar te zien”, zegt Armin donderdagavond op sociale media.

In This Is Me worden alle facetten van de dj en producer Armin bij elkaar gebracht. Hij doet de shows op woensdag 20 mei, donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei. Tijdens de show neemt Armin zijn fans mee naar alle belangrijke momenten uit zijn carrière. Zo komen zijn eerste optredens in 1996 aan bod, maar ook de intense creatieve sessies voor zijn laatste studioalbum Balance. Er wordt bijna twintig jaar A State of Trance herbeleefd en de fans krijgen een muzikale tour langs de diverse Armin Only shows.