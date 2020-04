Mysterieuze Kim Feenstra houdt volgers bezig

De foto die Kim bij haar bericht op Instagram heeft geplaatst laat niet veel te raden over wat betreft haar outfit (een minibikini), maar de tekst des te meer. Haar volgers doen een gooi naar het geheim van de schoonheid. Velen vermoeden dat het gaat om babynieuws. ’Ooooh ik hoop zo erg voor je dat je een kindje krijgt!!! Je verdient het Kim’’, schrijft een fan, en een ander: ’Omg I really hope this is THE news! Geniet, bedankt alvast voor de kleine update.’

Ⓒ Instagram

Ook bekenden laten van zich horen. Rens Kroes reageert met ’Benieuuuwwwwd!!!’ en Wendy van Dijk wil het liefst zo snel mogelijk horen waar het om gaat. ’Daar ben ik dus ZO NIET goed in... zeg het!!!! Kan je niet maken!’, schrijft de presentatrice.

Kim vertelde vorig jaar in haar docuserie Life of Kim (Videoland) dat het niet lukte om op de natuurlijke manier zwanger te raken. „Gelukkig leven we in een wereld waarin super veel mogelijk is als het gaat om kindjes krijgen. En gelukkig heb ik een partner die mij door dik en dun overal door heen sleept. Dit is ons avontuur en we staan er super positief in”, zei ze toen.