Aangeefsters Thijs Römer willen gesprek met Katja en Igone

Naar aanleiding van het hoger beroep dat zowel Römer als het OM dinsdag aantekenden tegen de eerdere veroordeling van de acteur, reageerde ook ex-vrouw Katja Schuurman dinsdag voor het eerst in de zaak. Het drietal dat aangifte deed, zou graag met Schuurman praten, zei hun advocate. „Zij hebben altijd gezegd: we vinden het voor haar en haar dochter en de andere ex en haar kind, en alle mensen om hem heen, heel erg. Sterker nog, ze hebben aangeboden om in gesprek te gaan met hen”, stelde de raadsvrouw. Op de vraag van Humberto Tan of dat aanbod nog steeds staat, zei de advocaat: „Zeker.”

Schuurman stelde in een statement op Instagram „een diepe pijn” te voelen voor de keuzes van Römer, maar hem als vader van hun 13-jarige dochter nooit te laten vallen. „Ik kan me dat statement van Katja goed voorstellen”, zei advocaat Schaap. „Ik kan me goed voorstellen dat je op een punt komt dat je je distantieert. Want zij wil hoogstwaarschijnlijk dit niet opnieuw nog een keer gaan meemaken.”

Boos en teleurgesteld

Tegenover het ANP liet Schaap eerder al weten dat de drie vrouwen die ze bijstaat „boos en teleurgesteld” zijn over het feit dat de acteur heeft besloten in hoger beroep te gaan. Römer meldde dinsdag dat hij in hoger beroep gaat tegen zijn celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie gaat eveneens in hoger beroep. Het OM wil dat het gerechtshof zich uitspreekt over een feit waarvoor Römer werd vrijgesproken, namelijk het onverhoeds toesturen van een naaktfoto.