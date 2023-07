Jamie Foxx over gezondheid: ’Ik ging naar de hel en weer terug’

In de videoboodschap bedankt de acteur zijn fans voor alle woorden van steun. „Ik weet dat veel mensen aan het wachten waren op een update, maar ik wilde niet dat jullie me zo zagen”, aldus Foxx. „Ik wil dat jullie me zien lachen, grapjes zien maken of voorbij zien komen in een televisieprogramma. Ik wilde niet dat jullie me zagen met allerlei slangen in mijn lichaam, niet wetende of ik het zou gaan redden.”

De acteur vertelt niet waarom hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Wel ontkracht hij geruchten die rondgingen over dat hij verlamd of blind zou zijn. „Ik heb iets meegemaakt waarvan ik nooit had gedacht dat ik het mee zou maken”, zegt de acteur. „Ik zal af en toe nog wel eens in tranen uitbarsten, want het was zwaar, ik was echt ziek.”

Inmiddels gaat het weer beter met Foxx. Zo werd de acteur deze week weer voor de camera’s gesignaleerd voor de opnames van een reclame.