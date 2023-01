Paris Hilton noemt beschuldiging gebruik Photoshop belachelijk

De 41-jarige realityster plaatste zaterdag een foto met Spears op Instagram, waarbij ze stil stond bij de verjaardag van hun gemeenschappelijke vriend Cade Hudson. Verschillende volgers vroegen zich echter af of het echt de zangeres was en of zij niet aan de foto was toegevoegd met behulp van Photoshop.

„Aan iedereen die erom vraagt”, reageerde Hilton. „Sommige van deze foto’s zijn met een iPhone gemaakt, waardoor ze wazig werden. Dus gebruikten ze de app Remini om het er scherper uit te laten zien.” Sommige foto’s raakten echter door de foto-app vervormd, schreef de realityster.

Ze wilde eigenlijk niet op de beschuldigingen reageren, vervolgde Hilton. „Maar sommige van deze complottheorieën zijn ronduit belachelijk.”