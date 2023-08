Nieuw seizoen Animal crackers met André van Duin in aantocht

„In september gaan we een maand met een cameraman allemaal dieren filmen”, aldus Slagter. „En dan gaat André dat monteren en de stemmetjes doen. Het is monnikenwerk.” Slagter zinspeelde dat ook Jannie van der Heijden een rol in het programma gaat spelen, al is niet duidelijk wat zij precies gaat doen. Omroep Max was vooralsnog niet voor commentaar bereikbaar.

Van Duin sprak de afgelopen jaren al vaker de wens uit om een doorstart te maken met het programma Animal crackers. In de reeks, die tussen 1988 en 2018 te zien was, voorzag Van Duin dierenfilmpjes van stemmetjes. Het waren afleveringen die hooguit een paar minuten duurden. De laatste nieuwe episodes waren in 2018 te zien, als slot van het programma Tijd voor Max.

Eerder sprak de komiek wel de vrees uit dat het draaien van filmpjes in een dierentuin tegenwoordig niet meer mag, omdat „dieren niet meer voor gek gezet mogen worden”. Van Duin stelde in 2021 te onderzoeken of hij gebruik zou kunnen maken van archiefbeelden van bijvoorbeeld BBC of YouTube-filmpjes.