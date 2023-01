Lizzo wil fluit spelen voor Adele

In gesprek met The Mirror vertelt Lizzo een samenwerking met Adele absoluut te zien zitten. Toch voelt ze niet de behoefte om samen met haar te zingen. Hoe ze een eventueel duet dan wel voor zich ziet? „We hebben het er nooit over gehad, maar ik zou dan graag op de fluit willen spelen.”

Lizzo laat bovendien weten erg veel bewondering voor Adele te hebben. „Ik kijk echt naar haar op. Ze weet precies wie ze is en ze eert dat met ieder album. Het lukte haar om met een pianoballade op één te komen, dat is zo moeilijk en zeldzaam. Ze is echt uniek en we hebben haar nodig. Ik ben ontzettend dankbaar voor haar.