The Voice doofpot vol ellende: ’Reputatie is naar de knoppen’

Beschuldigingen van grensoverschrijdend (seksueel) gedrag, coach Anouk die er per direct de brui aan geeft en sponsors T-mobile en Lidl die hun financiële steun aan het populaire televisieprogramma stopzetten. The Voice of Holland is getroffen door een spreekwoordelijke bom en het is nog maar de vraag of het succesvolle format ooit terugkeert in de programmering van RTL.