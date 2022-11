P!nk komt begin 2023 met nieuw album

Kopieer naar clipboard

P!nk Ⓒ ANP/HH

P!nk brengt op 17 februari 2023 haar negende studioalbum uit. De nieuwe plaat van de 43-jarige zangeres heet Trustfall. Twee weken geleden verscheen al de eerste track die op het album te horen is: Never Gonna Not Dance Again.