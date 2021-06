Frank Lammers past EK-hit live aan met hoogtepunten Oranje-zege

Lammers had de nieuwe tekst aangepast aan de hoogtepunten van de wedstrijd van Oranje zondagavond in Amsterdam. Zo zong hij onder meer over Denzel Dumfries die vlak voor tijd de winnende goal maakte. „Dankzij Dumfries kunnen we ’m allemaal toezingen: Frank de Boer! Frank de Boeeer! Hij is de coach, onze man. Pak die cup, als het kan.”

Afgelopen week maakte de acteur een parodie op de muziek van het nummer Je veux de l’amour van Raymond van het Groenewoud. Hierin bezingt hij bondscoach Frank de Boer in zijn jacht op EK-goud.