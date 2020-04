’Harry en Meghan begeven zich alweer in de gevarenzone’

Zo zorgeloos als prins Harry en Meghan hier ogen tijdens hun tour in Australië in 2018, zo ontspannen zouden ze zich ook in LA voelen. Maar of dat lang zo kan blijven? Ⓒ Getty Images

Nog maar net in Amerika, temidden van het coronavirus, maar denk niet dat Harry en Meghan de tijd nemen om even te bekomen van de rollercoaster die hun leven de afgelopen twee jaar was. In Engeland kregen ze kritiek op kritiek op kritiek. Maar in Los Angeles zijn ze al weer druk bezig met hun eerste stappen op het pad van liefdadigheid zetten. Alleen... met hun keuze voor de stichting maken ze zich opnieuw kwetsbaar voor een eindeloze storm van protest.